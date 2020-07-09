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09.07.2020 10:24
Рубрика: Происшествия

Опубликовано видео, как губернатора Фургала доставляют в аэропорт

Текст: Иван Петров
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, в отношении которого сегодня Следственный комитет возбудил уголовное дело о заказных убийствах предпринимателей, вылетел в Москву. Об этом свидетельствует опубликованное СК видео.

На ролике видно, как микроавтобус подъезжает прямо к трапу самолета. Из него выходят сотрудники СК и оперативники ФСБ в штатском, между ними в наручниках и медицинской маске идет Сергей Фургал. Все поднимаются по трапу в самолет, и он готовится к вылету в Москву.

Фото: РИА Новости
Опубликовано видео задержания губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Ранее сообщалось, что Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ продолжается расследование многоэпизодного уголовного дела в отношении организованной преступной группы, причастной к организации и совершению ряда особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей, совершенных в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

"С учетом собранных доказательств следователями Следственного комитета совместно с сотрудниками ФСБ России задержан губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он, по данным следствия, является организатором убийства ряда предпринимателей и покушения на убийство. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п.п. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, п.п. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ", - сообщили в СК России.

В ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Кроме того следствие обратится в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Происшествия Правосудие Следствие Уголовное дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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