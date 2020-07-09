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09.07.2020 17:30
Рубрика: Происшествия

Петру Верзилову назначена психолого-психиатрическая экспертиза

Текст: Иван Петров

Издатель "Медиазоны", участник арт-группы "Война" и панк-коллектива Pussy Riot Петр Верзилов пройдет психолого-психиатрическую экспертизу, назначенную ему следователем, ведущим уголовное дело о сокрытии гражданства Канады. Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на адвоката Леонида Соловьева.

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"На допросе Петра Верзилова в СК выяснилось, что ему назначили психиатрическую экспертизу, поскольку он был в коме после отравления в 2018 году. Мой подзащитный согласился ее пройти амбулаторно",- цитирует ТАСС адвоката.

Накануне стало известно, что следователи предъявили Петру Верзилову обвинение по уголовному делу о втором гражданстве. При обыске у него был обнаружен паспорт Канады. Выяснилось, что помимо российского с 2005 года у мужчины есть также гражданство Канады. Согласно ст. 330.2 УК РФ "неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства", виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

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