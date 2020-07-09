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09.07.2020 12:37
Рубрика: В мире

Польская PGNiG вернула "Газпрому" 90 млн долларов

Текст: Юрий Когалов

После перерасчета выплат за газ польская энергетическая компания PGNiG вернула "Газпрому" 90 млн долларов. Как оказалось, российская компания, выполняя решение Стокгольмского арбитражного трибунала, выплатила PGNiG слишком много в качестве компенсации за переплату за газ, поставленный в период с 2014 по 2020 год.

Как отмечается на сайте полькой энергетической компании, Стокгольмский арбитраж в марте удовлетворил требование PGNiG о пересмотре цен на "голубое топливо" и обязал "Газпром" выплатить компенсацию. 1 июля российская компания перечислила польским партнерам 1,6 миллиарда долларов. Но в самой PGNiG посчитали, что в некоторые месяцы польская сторона недоплачивала, после проведенного перерасчета "Газпрому" вернули 90 миллионов.

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Как отметил вице-премьер Польши Яцек Сасин, получение PGNiG компенсации свидетельствует об эффективности политики, которую проводит польская сторона, а также о нормализации отношений между двумя компаниями. В то же время он отметил, что Варшава продолжит курс на диверсификацию поставок газа в Польшу.

30 марта 2020 года Стокгольмский арбитраж закрыл спор между PGNiG и "Газпромом". Контракт между двумя компаниями на поставку 9,8 млрд куб. м газа в год по газпроводу "Ямал" был заключен в 1996 году и действует до 2022 года. Польская сторона посчитала, что цена на "голубое топливо" с 2014 года была несправедливой и обратилась в суд. В итоге арбитраж установил новую формулу для определения этих цен, которая в значительной степени связана с котировками на рынках Западной Европы.

В конце мая "Газпром" направил апелляцию на решение Стокгольмского арбитража в суд округа Свеа (Швеция). Однако затем стороны подписали дополнение к контракту. В июле российская компания выплатила компенсацию, но надеется на пересмотр предыдущего решения.

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