Польская PGNiG вернула "Газпрому" 90 млн долларов

После перерасчета выплат за газ польская энергетическая компания PGNiG вернула "Газпрому" 90 млн долларов. Как оказалось, российская компания, выполняя решение Стокгольмского арбитражного трибунала, выплатила PGNiG слишком много в качестве компенсации за переплату за газ, поставленный в период с 2014 по 2020 год.

Как отмечается на сайте полькой энергетической компании, Стокгольмский арбитраж в марте удовлетворил требование PGNiG о пересмотре цен на "голубое топливо" и обязал "Газпром" выплатить компенсацию. 1 июля российская компания перечислила польским партнерам 1,6 миллиарда долларов. Но в самой PGNiG посчитали, что в некоторые месяцы польская сторона недоплачивала, после проведенного перерасчета "Газпрому" вернули 90 миллионов.

Как отметил вице-премьер Польши Яцек Сасин, получение PGNiG компенсации свидетельствует об эффективности политики, которую проводит польская сторона, а также о нормализации отношений между двумя компаниями. В то же время он отметил, что Варшава продолжит курс на диверсификацию поставок газа в Польшу.

30 марта 2020 года Стокгольмский арбитраж закрыл спор между PGNiG и "Газпромом". Контракт между двумя компаниями на поставку 9,8 млрд куб. м газа в год по газпроводу "Ямал" был заключен в 1996 году и действует до 2022 года. Польская сторона посчитала, что цена на "голубое топливо" с 2014 года была несправедливой и обратилась в суд. В итоге арбитраж установил новую формулу для определения этих цен, которая в значительной степени связана с котировками на рынках Западной Европы.

В конце мая "Газпром" направил апелляцию на решение Стокгольмского арбитража в суд округа Свеа (Швеция). Однако затем стороны подписали дополнение к контракту. В июле российская компания выплатила компенсацию, но надеется на пересмотр предыдущего решения.