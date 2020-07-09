Посол России в США ответил на обвинения о сговоре с талибами

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал полнейшей ложью сообщения о сговоре России с радикальным движением "Талибан" (организация запрещена в РФ). Об этом он заявил в ходе онлайн-дискуссии, организованной Центром национальных интересов в Вашингтоне.

"Одна ложь в этих сообщениях американских СМИ и ни одного предметного доказательства. Россия не желает победы терроризма в Афганистане", - цитирует посла РИА Новости.

Антонов также отметил, что российские дипломаты уже обсудили с американскими коллегами вопросы, связанные с провокационной статьей, опубликованной в New York Times.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев отверг обвинения о сговоре России с талибами, напомнив, что с 2003 года по решению Верховного суда данная группировка официально признана в нашей стране террористической. Появившийся материал он назвал "безосновательными домыслами журналистов". Позже информацию опровергли также в Белом доме и Пентагоне. Американская разведка признала опубликованные в NYT данные недостоверными.