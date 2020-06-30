Разведка США признала недостоверными данные о сговоре России с талибами

Опубликованная изданием New York Times (NYT) информация о якобы сговоре России с афганскими талибами "не подтверждаются разведывательным сообществом". По этой же причине о подобных предположениях не докладывали президенту США. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Сам Трамп назвал опубликованный в газете материал "заказухой". И действительно, никаких доказательств в подкрепление своих слов газета не предоставила.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждение о сделке с талибами ложью. Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал эту тему с Трампом.

Посольство России в США между тем обратилось к американским властям с требованием обеспечить защиту дипмиссии из-за угроз, которые начали поступать после публикации статьи в New York Times.