Новости

На 99-м году жизни умер актер Карл Райнер 17:43
В Латвии запретили вещание семи телеканалов RT 17:40
Эксперты назвали модели, которые лучше не покупать подержанными 17:38
Наказание экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову будет смягчено 17:24
ЕС оставил границы закрытыми для американцев и россиян 17:23
Неожиданное открытие археологов может переписать историю Польши 17:13
В Севастополе с 1 июля отменят блокпосты и тестирование на COVID-19 17:12
В 2200-летнем городе майя нашли следы токсичного загрязнения 17:12
Историческое общество РФ призвало к равному доступу в собор Святой Софии 17:11
В Карелии отменили 14-дневную изоляцию для приезжающих граждан РФ 17:10
В Якутии создадут государственный заповедник 17:09
В НАН Беларуси создадут коллектив для разработки вакцины от COVID-19 17:08
Международные эксперты высоко оценили электронное голосование в Москве 17:04
Песков рассказал о формате саммита Россия-Турция-Иран 17:03
Укол зонтиком: как лечить ожоги от борщевика Сосновского 17:00
Предприниматель Олег Тиньков переболел коронавирусом 16:58
Проезд грузовых составов по Крымскому мосту сняли с квадрокоптера 16:53
Второй сезон сериала "Ведьмак" получил новое название 16:52
Как Минск и Тюмень наводят устойчивые мосты кооперации 16:40
Историки России выступили за взвешенную позицию по статусу музея Айя София 16:39
Медики зафиксировали в Подмосковье появление аллергенных мошек 16:35
Cirque du Soleil увольняет тысячи сотрудников из-за кризиса 16:32
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре России с талибами 16:31
Концентрация яда в месте разлива дизтоплива в Норильске превышена вдвое 16:29
Минтранс опроверг возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля 16:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос главе департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Стоит ли сейчас покупать квартиру в Москве
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
Каким ожидается туристический сезон-2020 в России
30.06.2020 16:31
Рубрика: В мире

Разведка США признала недостоверными данные о сговоре России с талибами

Текст: Константин Волков

Опубликованная изданием New York Times (NYT) информация о якобы сговоре России с афганскими талибами "не подтверждаются разведывательным сообществом". По этой же причине о подобных предположениях не докладывали президенту США. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Песков пожелал американцам восстановления спокойствия

Сам Трамп назвал опубликованный в газете материал "заказухой". И действительно, никаких доказательств в подкрепление своих слов газета не предоставила.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал утверждение о сделке с талибами ложью. Также он отметил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал эту тему с Трампом.

Посольство России в США между тем обратилось к американским властям с требованием обеспечить защиту дипмиссии из-за угроз, которые начали поступать после публикации статьи в New York Times.

В мире США Россия и США

Главное сегодня

Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Голосование по поправкам в Конституцию РФ
Курс доллара на Московской бирже превысил 71 рубль впервые с мая
Минтранс опроверг возобновление авиасообщения с Турцией с 15 июля
ФСБ предотвратила теракт во Владикавказе
В Роспотребнадзоре прокомментировали информацию о мутации коронавируса
Белым актерам запретят озвучивать цветных персонажей в "Симпсонах"
МИД ФРГ выставил счета немецким туристам, вывезенным в разгар пандемии