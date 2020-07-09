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09.07.2020 04:33
Рубрика: Экономика

При потере работы 42% россиян продержатся без займов не больше месяца

Текст: Игорь Зубков
В случае потери основного источника дохода 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы - без займов у близких и оформления кредитов - не более одного месяца.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В среднем, при потере работы накоплений россиян хватит на 63 дня. У жителей Москвы и Санкт-Петербурга сбережений гораздо больше: у них есть в среднем 83 дня, чтобы найти новый источник заработка. К таким выводам пришел Аналитический центр НАФИ. В рамках проекта Минфина он провел масштабное исследование (85 тысяч респондентов) уровня финансовой грамотности населения в каждом из 85 субъектов РФ.

Фото: Пресс-служба Банка России/РИА Новости
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Наличие сбережений - один из показателей финансовой грамотности. По данным АСВ, средний размер вклада физических лиц (без счетов до тысячи рублей) на 1 апреля 2020 года составил 183 тысячи рублей. Однако у части граждан сбережений вовсе нет, другие не доверяют их банкам.

Аналитики составили портрет финансово грамотного человека: это активный пользователь финансовых услуг, работающий семьянин с одним ребенком или двумя детьми.

Уровень финансовой грамотности россиян за год немного вырос и по методологии ОЭСР составил 12,37 балла по шкале от 1 до 21 (в 2018 году - 12,12 балла). Этот показатель у вкладчиков и пользователей страховых продуктов выше среднего, а у заемщиков МФО/ломбардов и людей, совсем не пользующихся финансовыми продуктами - ниже среднего.

Фото: iStock
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Женщины в целом чуть более финансово грамотны, чем мужчины. Примерно до 40 лет гендерные различия в этой сфере почти незаметны, но затем превосходство женщин становится явно выраженным. НАФИ объясняет это большей вовлеченностью женщин в планирование регулярных расходов семьи, поиск источника существования для иждивенцев и т.д. При этом мужчины лучше женщин понимают базовые свойства финансовых продуктов (например, вкладов и займов), инфляции, а также взаимосвязи риска и доходности. С возрастом падение уровня финансовой грамотности у женщин не такое резкое, как у мужчин.

Треть респондентов (34%) не смогли правильно указать связь между высокой доходностью и высоким риском денежных вложений. Каждый третий владелец банковской карты (31%) сталкивался с попытками мошенничества. Чаще всего мошенники пытались узнать данные карты или добиться перевода денег на подставные счета. Четыре процента владельцев карт признались, что понесли финансовые потери в результате мошеннических действий.

Экономика Финансы Правительство Минфин

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