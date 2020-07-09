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09.07.2020 13:27
Рубрика: Происшествия

Путину докладывали о деле Фургала в установленном порядке

Текст: Ксения Воронцова

Спецслужбы докладывали президенту РФ Владимиру Путину о деле главы Хабаровского края Сергея Фургала в установленном порядке, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: РИА Новости
Опубликовано видео, как губернатора Фургала доставляют в аэропорт

"Службы докладывают президенту в установленном порядке", - сообщил он журналистам.

Только суд может выносить решение о принадлежности того или иного гражданина к преступной группировке, подчеркнул Песков. Предъявленные обвинения должны быть доказаны в суде, без этого делать какие-то выводы преждевременно, отметил он.

От оценок работы Фургала на посту главы региона в Кремле воздержались.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в четверг сотрудниками СКР и ФСБ. По версии следствия, он является организатором убийства ряда предпринимателей и покушения на убийство, совершенных в 2004-2005 годы. По этому делу, кроме главы региона, ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников организованной преступной группы. Им уже предъявлены обвинения.

Происшествия Правосудие Следствие Президент Уголовное дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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