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09.07.2020 10:25
Рубрика: Происшествия

СК проверит Фургала на причастность к другим особо тяжким преступлениям

Текст: Наталья Козлова, Иван Петров
Следователи проверят губернатора Хабаровского края Сергея Фургала на причастность к совершению других особо тяжких преступлений, в том числе совершенных на территории других регионов. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко. По ее словам, есть данные о совершении преступлений фигурантами не только в Хабаровском крае, но в и Приморском крае, а также в Амурской области.

"При оперативном сопровождении сотрудников подразделений МВД России Сергей Фургал проверяется на причастность и к другим особо тяжким преступлениям, совершенным на территории Хабаровского и Приморского краев, а также в Амурской области", - сказала Светлана Петренко.

Фото: ЦОС ФСБ РФ
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в четверг сотрудниками СКР и ФСБ. По версии следствия, он является организатором убийства ряда предпринимателей и покушения на убийство, совершенных в 2004-2005 годы. По этому делу, кроме главы региона, ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников организованной преступной группы. Им уже предъявлены обвинения.

По словам Светланы Петренко, в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Кроме того, следователи обратятся в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Губернатора уже перевезли для расследования в Москву.

В СК не называют имен других фигурантов дела, а также жертв преступлений. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь в деле идет об убийствах предпринимателей Евгения Зори в 2004 году и Олега Булатова в 2005 году, а также о покушении на амурского предпринимателя Александра Смольского.

Ранее в рамках расследования этих убийств были арестованы бывший депутат Хабаровской краевой думы, директор компании "Дальпромснаб" (бывший деловой партнер Фургала) Николай Мистрюков, инспектор службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марат Кадыров, а также гендиректор ООО "Альтеза" Андрей Палей и безработный Андрей Карепов.

Фото: ФСБ РФ
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Басманный суд в Москве арестовал одного из учредителей компании "Торэкс" Николая Мистрюкова в конце прошлого года. Его следствие заподозрило в убийстве коммерсанта Евгения Зори. Вместе с Мистрюковым были арестованы еще три фигуранта, все они подозреваются в убийствах бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова, а также в покушении на убийство еще одного предпринимателя.

У компании "Торэкс" Мистрюкова партнером была жена Сергея Фургала Лариса Стародубова, владеющая четвертью "Торэкса", а сам Мистрюков - один из учредителей. Но фирма была под подозрением у правоохранителей. Сразу после ареста Мистрюкова, в правительстве Хабаровского края прошли обыски. Как утверждали местные СМИ, они были связаны с компанией "Торэкс".

Стоит отметить, что в соцсетях уже появилась информация о назначении врио губернатора Хабаровского края, но в правительстве региона опровергли эту информацию, назвав ее фейком.

Кандидат от ЛДПР Сергей Фургал стал главой Хабаровского края в 2018 году, обойдя действующего губернатора Вячеслава Шпорта. До этого Фургал был депутатом Госдумы пятого, шестого и седьмого созывов. Он оказался 13-м губернатором задержанным по уголовной статье.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край ДФО Приморский край ДФО Амурская область Уголовное дело губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

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