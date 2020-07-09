Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с затоплением в Рузе

Генпрокуратура взяла на контроль проверку в связи с прорывом дамбы в подмосковной Рузе.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, во время проверки прокуроры оценят соблюдение законодательства в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также проконтролируют восстановление имущественных прав граждан.

Как подчеркнули в Генеральной прокуратуре, при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. В том числе будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов исполнительной власти региона и местного самоуправления.