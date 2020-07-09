Разметка на пешеходных переходах со светофорами в столице будет только белой, как раньше. От желтых полос решили отказаться, объясняя инициативу не только заботой о безопасности водителей и пешеходов, но и преображением Москвы.

Напомню, бело-желтые "зебры" на регулируемых пешеходных переходах появились в столице в 2014 году. Яркая разметка должна была сделать переходы заметнее, потому что недостаточная видимость, как неоднократно замечали эксперты, - одна из главных проблем переходов. По данным столичной Госавтоинспекции, ежегодно в городе случается порядка 9 тысяч ДТП. В прошлом году на дорогах погибло более 440 человек, причем каждый второй погибший - пешеход, сбитый автомобилем. И, как показали ежегодные наблюдения, "зебры" в желтом цвете не повлияли на статистику. Более того, мотоциклисты заметили, что в дождь разметка мешает нормальному сцеплению с дорогой, да и пешеходы жаловались, что мокрая разметка очень скользкая.

В Центре организации дорожного движения "РГ" рассказали: "Мы решили пересмотреть вопрос нанесения бело-желтой разметки в зоне регулируемых переходов. Подробно изучили мировой опыт и провели анализ. Использование двойной разметки на зебре снижает качество сцепления с асфальтом в дождливую погоду. Об этом нам не раз говорили в том числе мотоциклисты, для которых полностью размеченный - и белым, и желтым - пешеходный переход представляет опасность".

В ведомстве подчеркнули: использование только белой разметки положительно скажется на внешнем облике города. Если посмотреть на опыт других стран, то "зебру" практически не применяют, а зону перехода обозначают пунктиром. В европейский странах использование желтой разметки допускается, но, как правило, во всех странах используется белая. По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаила Блинкина, принципиального значения для безопасности дорожного движения цвет разметки не имеет, а качество сцепления зависит главным образом от технических параметров пластика, который используют для разметки.