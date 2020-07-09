Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве

Друзья,

После нескольких месяцев режима самоизоляции Москва постепенно вернулась к обычному ритму жизни.

В мае-июне были открыты магазины и службы быта. Летние веранды ресторанов и кафе полны людей. Горожане активно занимаются спортом и выходят погулять в парк.

Вновь заработал бизнес, миллионы людей вернулись на свои рабочие места или нашли новую работу.

Соблюдая необходимые меры предосторожности, мы успешно провели важнейшие общероссийские мероприятия - Парад Победы 24 июня и голосование по поправкам в Конституцию.

Конечно, каждый этап отмены ограничений содержал в себе элементы непредсказуемости и риска. Но жизнь доказала, что ситуация оставалась управляемой, а риск был оправдан.

Новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло. ПАНДЕМИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ОТСТУПАТЬ.

По сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раз. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза.

Блог Сергея Собянина

Только за прошедшую неделю (29 июня - 5 июля) среднее количество выявленных случаев заражения снизилось еще на 20% - с 834 до 670 случаев ежедневно (по сравнению с неделей 22-28 июня).

Блог Сергея Собянина

Продолжает уменьшаться количество ковидных пневмоний - на 17,3% - с 334 до 276 в среднем в день.

В воскресенье, 5 июля 2020 г. - впервые за многие недели - было диагностировано меньше 100 случаев пневмонии.

Блог Сергея Собянина

В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России мы увеличили долю госпитализаций пациентов с более легким течением болезни. И, тем не менее, количество новых госпитализаций продолжает снижаться - на 4% по сравнению с неделей 22-28 июня.

Блог Сергея Собянина

Благодаря снижению заболеваемости мы смогли вернуть в систему плановой медицинской помощи 15 000 коек, ранее использованных для борьбы с COVID-19, в том числе 3 000 "коронавирусных" коек были свернуты за последнюю неделю.

Блог Сергея Собянина

Принимая во внимание эти позитивные тенденции, и с учетом рекомендаций санитарных врачей я принял решение ПРОДОЛЖИТЬ ОТМЕНУ ОГРАНИЧЕНИЙ, прежде всего, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений и предоставления услуг населению.

Как и в июне, мы объявляем планы "открытия" города на месяц вперед (с 13 июля и с 1 августа 2020 г.). Но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации возобновление работы отдельных объектов может быть перенесено на более поздний срок.

С 13 ИЮЛЯ 2020 г.

1. Отменяются ограничения на очную работу ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

Студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники - сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний - в очном или дистанционном варианте - остается за Минобрнауки России и администрациями вузов.

Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.

В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. Полноценный учебный год планируем начать, как обычно, в День знаний 1 сентября.

2. Снимаются ограничения на работу АТТРАКЦИОНОВ, ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ и организаций ДОСУГОВОГО ТИПА. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки и т.д., но с условием, что количество посетителей не превысит 50% от максимальной вместимости площадок.

Однако по-прежнему будет приостановлено проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе, так как в этом случае невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине пока невозможно проведение публичных мероприятий.

3. Могут вновь открыть свои двери ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ и ДЕТСКИЕ РАЗВЛЕ­КАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ.

4. Снимаются все ограничения в сфере ПРЕДПРИ­НИМАТЕЛЬСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕ­НИЮ и ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, за исключением санитарных требований.

Администрации предприятий и организаций могут самостоятельно решать вопрос о том, сохранять ли дистанционный режим работы или возвращать сотруд­ников в офисы.

5. При нахождении на улицах гражданам рекомендуется использовать маски, респираторы или иные средства защиты органов дыхания. Обязательный масочный режим на улицах будет отменен.

Однако по-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах.

Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.

С 1 АВГУСТА 2020 г.

1. Разрешается возобновить работу ТЕАТРОВ, КИНОТЕАТРОВ и КОНЦЕРТНЫХ ЗАЛОВ, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрите­льного зала не более чем на 50%.

2. Число зрителей СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

3. И, наконец, возобновляют свою работу кружки и секции программы "МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ", но при условии проведения занятий только на открытом воздухе.

Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором. Но несмотря на эти неиз­бежные неудобства, в Москву начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и ДОБРАЯ ПРАЗДНИЧНАЯ АТМОСФЕРА, по которой мы так соскучились за долгие месяцы пандемии.

Сроки отмены сохраняющихся ограничений будут объявлены, как только мы убедимся, что никаких изменений к худшему не происходит, а заболеваемость ковидом продолжает идти на спад.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина.