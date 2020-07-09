Указ мэра Москвы от 9 июля 2020 года № 77-УМ "О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ"

В соответствии с Законом города Москвы от 8 июля 2009 г. № 25 "О правовых актах города Москвы":

1. Внести изменения в указ Мэра Москвы от 8 июня 2020 г. № 68-УМ "Об этапах снятия ограничений, установленных в связи с введением режима повышенной готовности" (в редакции указа Мэра Москвы от 22 июня 2020 г. № 74-УМ):

1.1. Указ дополнить пунктом 7 в следующей редакции:

"7. Установить, что:

7.1. Если иное не установлено настоящим указом, с 13 июля 2020 г. снимаются ограничения, предусмотренные указом Мэра Москвы № 12-УМ, не снятые ранее в соответствии с настоящим указом, за исключением ограничений, установленных в отношении:

- проведения публичных мероприятий;

- проведения массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий с учетом особенностей, установленных в пунктах 7.2 и 7.3 настоящего указа;

- работы кружков и секций программы "Московское долголетие" до 1 августа 2020 г. с учетом дефиса третьего пункта 7.3 настоящего указа;

- курения кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах;

- использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) и рук (перчатки) в случаях посещения зданий, строений, сооружений (помещений в них), нахождения в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта (железнодорожные вокзалы, станции, пассажирские платформы, пешеходные настилы, мосты и тоннели), легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу;

- соблюдения социального дистанцирования;

- соблюдения работодателями требований по обеспечению измерения температуры тела работников, проведения исследований на предмет наличия у работников новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), а также иных требований, установленных приложением 6 к указу Мэра Москвы № 12-УМ;

- соблюдения требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы на основании предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, выданных на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При этом гражданам рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при нахождении на улице.

7.2. С 13 июля 2020 г. возобновляется проведение зрелищных и культурно-досуговых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) без использования посадочных мест в зрительных залах для посетителей, если иное не установлено настоящим указом, с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы в соответствующей сфере деятельности на основании предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, выданных на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

При этом количество посетителей таких мероприятий не может превышать 50 процентов от общей вместимости места проведения таких мероприятий при условии соблюдения социального дистанцирования.

7.3. С 1 августа 2020 г.:

- возобновляется проведение зрелищных и культурно-досуговых мероприятий (показ кинофильмов, проведение концертов, представлений, спектаклей и иных подобных мероприятий) в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), в которых не более 3000 посадочных мест в концертных залах, если иное не установлено настоящим указом, с соблюдением требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), установленных уполномоченными органами исполнительной власти города Москвы в соответствующей сфере деятельности на основании предписаний Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве, выданных на основании рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- при проведении спортивных мероприятий, а также зрелищных и культурно-досуговых мероприятий в соответствии с дефисом первым настоящего пункта количество посетителей не может превышать 50 процентов от общей вместимости места проведения таких мероприятий при условии соблюдения социального дистанцирования;

- возобновляется работа кружков и секций программы "Московское долголетие" на открытом воздухе.".

1.2. Пункты 7-10 указа считать пунктами 8-11.

2. Контроль за выполнением настоящего указа оставляю за собой.

Мэр Москвы С.С.Собянин







