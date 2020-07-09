В Москве снова откроются детские лагеря и центры

С 13 июля после вынужденного перерыва, вызванного коронавирусной инфекцией, в Москве могут вновь заработать детские лагеря и детские развлекательные центры. Об этом в своем персональном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
По его словам, также снимут ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. К прежней работе вернутся секции, кружки, дискотеки… Но есть одна важная оговорка - число посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок.
Массовые зрелищные, культурно-досуговые и публичные мероприятия на открытом воздухе, подчеркнул Собянин, остаются под запретом.