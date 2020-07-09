В Москве снова откроются детские лагеря и центры

По его словам, также снимут ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. К прежней работе вернутся секции, кружки, дискотеки… Но есть одна важная оговорка - число посетителей не должно превышать 50% от максимальной вместимости площадок.

Массовые зрелищные, культурно-досуговые и публичные мероприятия на открытом воздухе, подчеркнул Собянин, остаются под запретом.