В Москве возобновляют очную работу образовательные учреждения

Студенты, по его словам, снова получат возможность посещать вузы, а абитуриенты и выпускники - сдавать очные экзамены. Окончательное решение о том, в какой форме проводить испытания, остается за Минобрнауки России и руководством вузов.

- Отменяется запрет на очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых, - написал мэр в своем блоге.

К прежней жизни вернутся общеобразовательные школы и колледжи. "До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ, - отметил Собянин. - Полноценный учебный год планируем начать 1 сентября".