Собянин рассказал о возобновлении программы "Московское долголетие"

По словам главы города, участники программы смогут посещать очные занятия, но при условии их проведения на открытом воздухе.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса с 16 марта приостановил свою деятельность проект "Московское долголетие". Но около 16 тысяч участников проекта продолжали заниматься онлайн. Более 180 организаций "Московского долголетия" работали в онлайн-режиме во время режима самоизоляции. Преподаватели записывали видеоуроки, проводили прямые эфиры или видеоконференции в Skype или Zoom. За последние два года более 100 тысяч пенсионеров посетило курсы компьютерной грамотности. В связи с этим многие члены проекта смогли легко перевестись на дистанционный формат.