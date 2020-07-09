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09.07.2020 13:09
Рубрика: Общество

Собянин рассказал о возобновлении программы "Московское долголетие"

Текст: Ангелина Зеленькова
С 1 августа возобновляют свою работу кружки и секции программы "Московское долголетие". Об этом мэр Москвы Сергей Собянин написал на своем персональном сайте.

По словам главы города, участники программы смогут посещать очные занятия, но при условии их проведения на открытом воздухе.

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости
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Напомним, из-за угрозы распространения коронавируса с 16 марта приостановил свою деятельность проект "Московское долголетие". Но около 16 тысяч участников проекта продолжали заниматься онлайн. Более 180 организаций "Московского долголетия" работали в онлайн-режиме во время режима самоизоляции. Преподаватели записывали видеоуроки, проводили прямые эфиры или видеоконференции в Skype или Zoom. За последние два года более 100 тысяч пенсионеров посетило курсы компьютерной грамотности. В связи с этим многие члены проекта смогли легко перевестись на дистанционный формат.

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