Собянин: Театры и кинотеатры Москвы откроются 1 августа

"С 1 августа разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3000 посадочных мест и с условием заполнения зрите­льного зала не более чем на 50%", - отметил глава города.

Мэр уточнил, что при нахождении на улицах гражданам рекомендуется носить маски, респираторы или другие средства защиты органов дыхания. Но обязательный масочный режим на улицах будет отменен с 13 июля.

"По-прежнему необходимо использовать маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах", - отметил Сергей Собянин. Также сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.

Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.