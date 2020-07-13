Москва отменила масочный режим на улице

Новости

Минобороны проложило более 50 километров водопровода в Крыму 09:03
В таймырском поселке введен режим ЧС из-за разлива авиатоплива 08:54
Катер с тремя рыбаками пропал на севере Камчатки 08:46
В Томске на гаишников напали водитель и 6 пьяных пассажиров 08:46
Сергунина: Для предпринимателей Москвы организован бесплатный онлайн-курс 08:44
На Урале пристав выманила должника под предлогом помощи с сантехникой 08:37
Премьер Мишустин поздравил "Станкина" с юбилеем и "Точкой кипения" 08:36
Пользователей Сети развеселила автомобилистка, растерявшаяся на заправке 08:26
В Сеуле простились с мэром Пак Вон Суном 08:19
В США в последний момент отменили смертную казнь преступника 08:06
Прокуратура назвала предварительную причину крушения Ан-2 в Кистеневке 07:55
Названы продукты, которые быстро старят 07:45
Эксперты подсказали способы придумать надежный пароль и не забыть его 07:28
Появились фото с места крушения Ан-2 в Нижегородской области 07:21
CNN: Белый дом усилил давление на главного инфекциониста США 07:18
В Москве скончались 25 пациентов с коронавирусом 07:08
Эксперты ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через рекламу 06:54
Во Франции иностранцам придется сдавать тест на коронавирус 06:40
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21 06:25
Южная Африка вновь запретила продажу алкоголя 06:16
Власти Южной Кореи ужесточили правила въезда для четырех стран 06:10
Самолет Ан-2 упал в Нижегородской области 05:54
В Приморье экс-полицейские пойдут под суд за убийство человека на охоте 05:52
В России впервые пройдет Всемирный конгресс качества 05:37
Россияне вылетели из Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом 04:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Как провести жаркие месяцы без вреда для здоровья
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Ростуризм запустил пилотную программу доступных путешествий внутри страны
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
13.07.2020 08:55
Рубрика: Общество

Москва отменила масочный режим на улице

Текст: Сергей Бабкин
С понедельника, 13 июля, Москва приступила к новому этапу выхода из ограничений по коронавирусу.

В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, ношение масок на улицах с сегодняшнего дня не считается обязательным. В то же время в общественных местах, магазинах и в транспорте москвичи по-прежнему обязаны появляться только в масках и перчатках.

В Москве зафиксировали резкое сокращение числа новых случаев коронавируса

Кроме того, с сегодняшнего дня отменены ограничения на работу образовательных учреждений, которые ранее принимали студентов дистанционно.

Открываются летние лагеря, кружки и секции. Это стало возможным благодаря улучшению эпидситуации в столице.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В России предложили компенсировать затраты граждан на удаленную работу
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Эксперты ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через рекламу
Российские комплексы ПВО сбили два беспилотника боевиков в Сирии
С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет