Москва отменила масочный режим на улице

С понедельника, 13 июля, Москва приступила к новому этапу выхода из ограничений по коронавирусу.

В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, ношение масок на улицах с сегодняшнего дня не считается обязательным. В то же время в общественных местах, магазинах и в транспорте москвичи по-прежнему обязаны появляться только в масках и перчатках.

Кроме того, с сегодняшнего дня отменены ограничения на работу образовательных учреждений, которые ранее принимали студентов дистанционно.

Открываются летние лагеря, кружки и секции. Это стало возможным благодаря улучшению эпидситуации в столице.