Сергей Собянин: Пандемия продолжает отступать

Впрочем, сообщая об этом в своем персональном блоге, глава города оговорился: как и в июне, объявляем планы "открытия" на месяц вперед - с 13 июля и с 1 августа 2020 года, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки возобновления работы каких-то объектов могут быть перенесены на более поздний срок.

Пока же ситуация в столице, подчеркивает он, продолжает улучшаться. В мае-июне открылись магазины и службы быта. Летние веранды ресторанов и кафе полны людей. Горожане активно занимаются спортом и выходят погулять в парк. Вновь заработал бизнес, миллионы людей вернулись на свои рабочие места или нашли новую работу. В городе прошли даже важнейшие общероссийские мероприятия - Парад Победы 24 июня и голосование по поправкам в Конституцию. "Каждый этап отмены ограничений содержал в себе элементы непредсказуемости и риска, - признается Собянин. - Но жизнь доказала, что ситуация оставалась управляемой, а риск был оправдан. Новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло".

Мэр приводит цифры, которые свидетельствуют, что ПАНДЕМИЯ ПРОДОЛЖАЕТ ОТСТУПАТЬ. В частности, выявляемых случаев заражения стало меньше примерно в 10,7 раз чем на пике заболеваемости в мае. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза. Только за прошедшую неделю, с 29 июня по 5 июля, среднее количество выявленных случаев заражения снизилось еще на 20%, то есть с 834 до 670 случаев ежедневно по сравнению с неделей 22-28 июня. Продолжает уменьшаться количество ковидных пневмоний - на 17,3% - с 334 до 276 в среднем в день. В воскресенье, 5 июля, впервые за многие недели было диагностировано меньше 100 случаев пневмонии.

В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России столица увеличила долю госпитализаций пациентов с более легким течением болезни. И, тем не менее, количество новых госпитализаций продолжает снижаться - на 4% по сравнению с неделей 22-28. Благодаря снижению заболеваемости стало возможно вернуть в систему плановой медицинской помощи 15 000 коек, ранее использованных для борьбы с COVID-19, в том числе 3 000 "коронавирусных" коек были свернуты за последнюю неделю.

Все это и позволило ПРОДОЛЖИТЬ ОТМЕНУ ОГРАНИЧЕНИЙ, пишет Собянин. В частности, С 13 ИЮЛЯ заработают в обычном режиме ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. Это значит, что студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники - сдавать экзамены в очной форме. При этом выбор формы проведения испытаний - в очном или дистанционном варианте - остается за Минобрнауки России и администрациями вузов.

Отменяется запрет и на занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.

В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа в школах будет проходить ЕГЭ. А 1 сентября в столице планируется начать полноценный учебный год.

В городских парках и культурных центрах снимаются ограничения на работу АТТРАКЦИОНОВ, ПАРКОВ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА, КУЛЬТУРНЫХ ЦЕНТРОВ и организаций ДОСУГОВОГО ТИПА. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки. Впрочем, при соблюдении одного условия: количество посетителей не должно превышать 50% максимальной вместимости площадок.

По прежнему остается приостановленным лишь проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе. Мэр объясняет это решение тем, что там невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине сохраняется и запрет на проведение публичных мероприятий.

Откроют свои двери ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ и ДЕТСКИЕ РАЗВЛЕ­КАТЕЛЬНЫЕ ЦЕНТРЫ. Снимаются все ограничения в сфере ПРЕДПРИ­НИМАТЕЛЬСТВА, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ НАСЕЛЕ­НИЮ и ИНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, за исключением санитарных требований.

Нужно ли сохранять дистанционный режим работы или можно вернуть возвращать сотруд­ников в офисы? Право решить этот вопрос остается за руководителями предприятий и организаций.

Обязательный масочный режим на улицах города будет отменен, пишет мэр, но носить маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах по прежнему обязательно. Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.

С 1 АВГУСТА разрешено возобновить работу ТЕАТРАм, КИНОТЕАТРАм и КОНЦЕРТНЫМ ЗАЛАм, в которых не более 3000 посадочных мест. Здесь так же действует ограничение: зрите­льный зал должен быть заполнен не более чем на 50%. До половины с этого дня могут быть заполнены и залы стадионов вместо прежних 10 процентов. И, наконец, с 1 августа возобновят свою работу кружки и секции программы "МОСКОВСКОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ". Правда, пока лишь на открытом воздухе.

Собянин подчеркивает: все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.