Собянин рассказал о снижении числа ковидных пневмоний в Москве

Мэр столицы Сергей Собянин объявил об очередном этапе смягчения ограничений в Москве и подчеркнул, что это стало возможным благодаря тому, что пандемия в городе продолжает отступать.

По словам градоначальника, число выявляемых случаев коронавируса в сравнении с максимальными уровнями начала мая сократилось в городе примерно в 10,7 раза. А загруженность коронавирусных стационаров снизилась в 3,9 раза. Если 6 мая было занято 19 298 больничных коек, то 6 июля - 4 934.

"Только за прошедшую неделю (29 июня - 5 июля) среднее количество выявленных случаев заражения снизилось еще на 20% - с 834 до 670 случаев ежедневно (по сравнению с неделей 22-28 июня)", - написал Собянин на своем сайте.

Падает и число ковидных пневмоний. Этот показатель снизился на 17,3 процента с 334 до 276 случаев в среднем в день. 5 июля впервые за несколько недель в столице диагностировали меньше 100 случаев пневмонии, отметил мэр.

В связи с этим в столице начали чаще госпитализировать пациентов с более легким течением болезни, но число новых госпитализаций все равно продолжает падать - на 4 процента по сравнению с неделей 22-28 июня.