Новости

Ученые нашли научное объяснение феномену "мертвой воды" 13:52
Поправки о народном бюджете прошли второе чтение 13:48
В Кабардино-Балкарии с 10 июля откроются курорты и гостиницы 13:45
В Алтайском крае вновь зафиксирована массовая гибель пчел 13:44
Путин обсудит итоги голосования по поправкам с главой ЦИК Памфиловой 13:43
Минпросвещения и Минкультуры запустили акцию "Кинолето" 13:43
Путину доложат о настроениях в медиаотрасли в связи с делом Сафронова 13:40
В помещениях администрации президента Болгарии начались обыски 13:37
Собянин рассказал о снижении числа ковидных пневмоний в Москве 13:37
Стадионы в Москве разрешили заполнять на 50% 13:35
Возбуждено уголовное дело по взлому аккаунта депутата Госдумы Горелкина 13:34
В Забайкалье Су-30 на учениях перехватили условного нарушителя 13:28
Песков: Решение об отставке Фургала не принято 13:28
Путину докладывали о деле Фургала в установленном порядке 13:27
Павлюченко вошел в список лучших нападающих "Тоттенхэма" этого века 13:24
Джаред Лето сыграет в "Троне 3" под музыку Daft Punk 13:22
Врачи нашли потенциальный ключ к лечению скрытой болезни печени 13:20
На Вологодчине сбежавшего из колонии осужденного нашли через 11 часов 13:18
Москвичи начали распродавать квартиры ради переезда в новостройки 13:15
Стали известны цены на Spotify в России 13:10
Семьям погибших военных повысят пенсию 13:09
Москва отменяет масочный режим на улицах 13:09
Михаил Мишустин возобновил поездки по регионам 13:05
Володин о Фургале: Правоохранители действовали правильно 13:03
Как хорошее вино: 23-летняя Toyota оказалась вдвое дороже новой 13:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 13:37
Рубрика: Общество

Собянин рассказал о снижении числа ковидных пневмоний в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Мэр столицы Сергей Собянин объявил об очередном этапе смягчения ограничений в Москве и подчеркнул, что это стало возможным благодаря тому, что пандемия в городе продолжает отступать.

По словам градоначальника, число выявляемых случаев коронавируса в сравнении с максимальными уровнями начала мая сократилось в городе примерно в 10,7 раза. А загруженность коронавирусных стационаров снизилась в 3,9 раза. Если 6 мая было занято 19 298 больничных коек, то 6 июля - 4 934.

Москва отменяет масочный режим на улицах

"Только за прошедшую неделю (29 июня - 5 июля) среднее количество выявленных случаев заражения снизилось еще на 20% - с 834 до 670 случаев ежедневно (по сравнению с неделей 22-28 июня)", - написал Собянин на своем сайте.

Падает и число ковидных пневмоний. Этот показатель снизился на 17,3 процента с 334 до 276 случаев в среднем в день. 5 июля впервые за несколько недель в столице диагностировали меньше 100 случаев пневмонии, отметил мэр.

В связи с этим в столице начали чаще госпитализировать пациентов с более легким течением болезни, но число новых госпитализаций все равно продолжает падать - на 4 процента по сравнению с неделей 22-28 июня.

В регионах Общество Здоровье Москва Мэр Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Полицейским в Москве и Петербурге увеличили зарплату
Международные чартеры могут запустить после летнего сезона
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 12 миллионов человек
Во Франции высмеяли заявления Киева о российском "вторжении"
В России вакцинация от коронавируса будет добровольной
Кого не пригласят на диспансеризацию в ближайшее время
Как удаленка может изменить человека через 25 лет