Новости

В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом 00:28
ЦСКА обновил рекорд по количеству попаданий в еврокубки подряд 09.07.2020
Тренер "Динамо" посетовал на ошибки после поражения от "Урала" 09.07.2020
От пандемии коронавируса в мире пострадали около 200 тысяч моряков 09.07.2020
Создано вещество, способное защищать от больших доз радиации 09.07.2020
Еще три вида животных оказались под угрозой исчезновения 09.07.2020
NASA спроектировало станцию для полета к богатому металлами астероиду 09.07.2020
Верховный суд США разрешил прокурорам доступ к налоговой декларации Трампа 09.07.2020
МИД РФ ответил на заявления о причастности Москвы к беспорядкам в Сербии 09.07.2020
Срочно увеличены объемы производства российского лекарства от рака 09.07.2020
Трейлер: реалити-шоу по игре The Sims выйдет в эфир в июле 09.07.2020
Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса 09.07.2020
Иностранных СМИ-агентов будут не только маркировать, но штрафовать 09.07.2020
В Геленджике с самолета сняли курильщицу в алкогольном опьянении 09.07.2020
Элизабет Мосс сыграет убийцу-домохозяйку в сериале "Кэнди" 09.07.2020
Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску 09.07.2020
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты 09.07.2020
Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер 09.07.2020
Сериал "Корона" продлили на шестой сезон, он станет последним 09.07.2020
Метро Петербурга будет работать до полуночи 09.07.2020
Главный эпидемиолог США: Мир находится лишь в начале пандемии COVID-19 09.07.2020
В Мурманской области начнут добывать титановое сырье 09.07.2020
Путин поручил увеличить расходы на медицину и образование 09.07.2020
В Москве началась подготовка тепловых сетей к отопительному сезону 09.07.2020
Volkswagen Golf незаметно покинул Россию 09.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
Почему программа выдачи льготной ипотеки может закончиться досрочно
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
В Роспотребнадзоре объяснили, можно ли заразиться COVID-19 через кондиционер
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
09.07.2020 22:58
Рубрика: Власть

Москва открывается

Снова заработают театры, аттракционы и программа "Московское долголетие"
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 150(8204)
Указ об очередном этапе снятия ограничений, введенных в столице в связи с коронавирусом, в сфере образования, культуры, индустрии отдыха и развлечений, предоставлении населению услуг подписал мэр Москвы Сергей Собянин. Впрочем, сообщая об этом в своем блоге, он оговорился: как и в июне, объявляем планы "открытия" на месяц вперед - с 13 июля и с 1 августа 2020 года, но в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки возобновления работы каких-то объектов могут быть перенесены на более поздний срок.

Пока же ситуация в столице, подчеркивает он, продолжает улучшаться. В мае-июне открылись магазины и службы быта. Летние веранды ресторанов и кафе полны людей. Горожане занимаются спортом и выходят гулять в парк. Вновь заработал бизнес, миллионы людей вернулись на свои рабочие места или нашли новую работу. В городе прошли даже важнейшие общероссийские мероприятия - Парад Победы 24 июня и голосование по поправкам в Конституцию. "Каждый этап отмены ограничений содержал в себе элементы непредсказуемости и риска, - признается Собянин. - Но жизнь доказала, что ситуация оставалась управляемой, а риск был оправдан. Новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло".

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
Собянин: Надеюсь, что с 1 сентября московские школьники пойдут в школы

Мэр приводит цифры, которые свидетельствуют, что пандемия продолжает отступать. В частности, выявляемых случаев заражения стало меньше примерно в 10,7 раза, чем на пике заболеваемости в мае. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза. Только за прошедшую неделю - с 29 июня по 5 июля, среднее количество выявленных случаев заражения снизилось еще на 20%, то есть с 834 до 670 случаев ежедневно - по сравнению с неделей 22-28 июня. Продолжает уменьшаться количество ковидных пневмоний - на 17,3% - с 334 до 276 в среднем в день. В воскресенье, 5 июля, впервые за многие недели, было диагностировано меньше 100 случаев пневмонии.

В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России столица увеличила долю госпитализаций пациентов с более легким течением болезни. Тем не менее поступление больных в стационары продолжает снижаться - на 4% по сравнению с неделей 22-28 июня. Благодаря снижению заболеваемости город смог вернуть для оказания плановой медицинской помощи 15 000 коек, ранее использованных для борьбы с COVID-19, в том числе 3000 "коронавирусных" коек за последнюю неделю.

Пандемия коронавируса продолжает отступать

Все это и позволило продолжить отмену ограничений, пишет Собянин. В частности, с 13 июля заработают в обычном режиме образовательные учреждения. Это значит, что студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники - сдавать экзамены в очной форме. Отменяется запрет и на занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.

В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа у школьников будет проходить ЕГЭ. А 1 сентября в столице планируется начать полноценный учебный год.

В городских парках и культурных центрах снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки. Впрочем, при соблюдении одного условия: количество посетителей не должно превышать 50% максимальной вместимости площадок. По-прежнему остается приостановленным лишь проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе. Мэр объясняет это решение тем, что там невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине сохраняется и запрет на проведение публичных мероприятий.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Михаил Мурашко рассказал об опыте России в борьбе с пандемией

Откроют свои двери детские лагеря и детские развлекательные центры. Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований. Нужно ли сохранять дистанционный режим работы или можно возвращать сотрудников в офисы? Право решить этот вопрос остается за руководителями предприятий и организаций.

Обязательный масочный режим на улицах города будет отменен, пишет мэр, но носить маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах по-прежнему обязательно. Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.

С 1 августа разрешено возобновить работу театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых не более 3000 посадочных мест. Здесь также действует ограничение: зрительный зал должен быть заполнен не более чем на 50%. До половины с этого дня могут быть заполнены и залы стадионов вместо прежних 10 процентов. И, наконец, с 1 августа возобновят свою работу кружки и секции программы "Московское долголетие". Правда, пока лишь на открытом воздухе.

Собянин подчеркивает: все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Мурашко: В России будет не менее 3-4 вакцин от коронавируса
В ГД выявили попытки зарубежного влияния на голосование по Конституции
Чернышенко: РФ не будет рисковать здоровьем граждан, возобновляя полеты
Собянин объявил о новом этапе отмены ограничений в Москве
Путин поручил кабмину поднять НДФЛ на доходы выше 5 млн рублей в год
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации