Пока же ситуация в столице, подчеркивает он, продолжает улучшаться. В мае-июне открылись магазины и службы быта. Летние веранды ресторанов и кафе полны людей. Горожане занимаются спортом и выходят гулять в парк. Вновь заработал бизнес, миллионы людей вернулись на свои рабочие места или нашли новую работу. В городе прошли даже важнейшие общероссийские мероприятия - Парад Победы 24 июня и голосование по поправкам в Конституцию. "Каждый этап отмены ограничений содержал в себе элементы непредсказуемости и риска, - признается Собянин. - Но жизнь доказала, что ситуация оставалась управляемой, а риск был оправдан. Новых вспышек заболеваемости COVID-19 не произошло".

Мэр приводит цифры, которые свидетельствуют, что пандемия продолжает отступать. В частности, выявляемых случаев заражения стало меньше примерно в 10,7 раза, чем на пике заболеваемости в мае. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза. Только за прошедшую неделю - с 29 июня по 5 июля, среднее количество выявленных случаев заражения снизилось еще на 20%, то есть с 834 до 670 случаев ежедневно - по сравнению с неделей 22-28 июня. Продолжает уменьшаться количество ковидных пневмоний - на 17,3% - с 334 до 276 в среднем в день. В воскресенье, 5 июля, впервые за многие недели, было диагностировано меньше 100 случаев пневмонии.

В соответствии с методическими рекомендациями Минздрава России столица увеличила долю госпитализаций пациентов с более легким течением болезни. Тем не менее поступление больных в стационары продолжает снижаться - на 4% по сравнению с неделей 22-28 июня. Благодаря снижению заболеваемости город смог вернуть для оказания плановой медицинской помощи 15 000 коек, ранее использованных для борьбы с COVID-19, в том числе 3000 "коронавирусных" коек за последнюю неделю.

Пандемия коронавируса продолжает отступать

Все это и позволило продолжить отмену ограничений, пишет Собянин. В частности, с 13 июля заработают в обычном режиме образовательные учреждения. Это значит, что студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники - сдавать экзамены в очной форме. Отменяется запрет и на занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах, других образовательных организациях и на курсах для детей и взрослых.

В обычный режим работы возвращаются общеобразовательные школы и колледжи. До начала августа у школьников будет проходить ЕГЭ. А 1 сентября в столице планируется начать полноценный учебный год.

В городских парках и культурных центрах снимаются ограничения на работу аттракционов, парков культуры и отдыха, культурных центров и организаций досугового типа. Возобновляют работу секции и кружки, дискотеки. Впрочем, при соблюдении одного условия: количество посетителей не должно превышать 50% максимальной вместимости площадок. По-прежнему остается приостановленным лишь проведение массовых зрелищных и культурно-досуговых мероприятий на открытом воздухе. Мэр объясняет это решение тем, что там невозможно обеспечить соблюдение социального дистанцирования. По этой же причине сохраняется и запрет на проведение публичных мероприятий.

Откроют свои двери детские лагеря и детские развлекательные центры. Снимаются все ограничения в сфере предпринимательства, предоставления услуг населению и иных видов деятельности, за исключением санитарных требований. Нужно ли сохранять дистанционный режим работы или можно возвращать сотрудников в офисы? Право решить этот вопрос остается за руководителями предприятий и организаций.

Обязательный масочный режим на улицах города будет отменен, пишет мэр, но носить маски и перчатки в общественном транспорте, медицинских учреждениях, магазинах и иных общественных местах по-прежнему обязательно. Сохраняются и требования соблюдения социального дистанцирования.

С 1 августа разрешено возобновить работу театрам, кинотеатрам и концертным залам, в которых не более 3000 посадочных мест. Здесь также действует ограничение: зрительный зал должен быть заполнен не более чем на 50%. До половины с этого дня могут быть заполнены и залы стадионов вместо прежних 10 процентов. И, наконец, с 1 августа возобновят свою работу кружки и секции программы "Московское долголетие". Правда, пока лишь на открытом воздухе.

Собянин подчеркивает: все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.