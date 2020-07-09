Чем владела семья задержанного губернатора Фургала

Супруга губернатора владела жилым домом в 66,2 "квадрата", двумя квартирами - 66,2 и 52 квадратных метра, а также автомобилем Land Cruiser. Ее годовой доход составил 735351,71 рубля.
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в четверг сотрудниками СКР и ФСБ. По версии следствия, он является организатором убийства ряда предпринимателей и покушения на убийство еще одного бизнесмена, совершенных в 2004-2005 годы. По этому делу, кроме главы региона, ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников организованной преступной группы. Им уже предъявлены обвинения.
По словам официального представителя Следственного комитета России Светланы Петренко, в ближайшее время Фургалу будет предъявлено обвинение. Кроме того, следователи обратятся в суд для избрания в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.
Губернатора на самолете для расследования уже доставили в Москву. В настоящее время он на допросе у следователя.