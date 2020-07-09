ЦИК: Выборы губернатора Хабаровского края в 2020 году пройти не могут

В Единый день голосования 13 сентября 2020 года возможные выборы нового губернатора Хабаровского края пройти не могут, так как сроки их назначения уже прошли.

Напомним, действующий губернатор Сергей Фургал был задержан сегодня по подозрению в причастности к особо тяжким преступлениям. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что глава государства может принять решение об увольнении чиновника на основании материалов следствия. Но сейчас Фургал остается главой региона, подчеркнул он.

"В случае досрочного прекращения полномочий высшего должностного лица (региона) выборы проходят в очередной единый день голосования", - рассказала РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина. "С учетом срока назначения, естественно, сейчас уже какие-либо выборы высшего должностного лица назначены быть не могут", - добавила она.

Согласно действующему законодательству, решение о назначении выборов губернатора должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

Таким образом, новый глава региона может быть избран в 2021 году в тот же день, на который будут назначены выборы депутатов Госдумы (ориентировочно - 19 сентября).