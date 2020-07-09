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09.07.2020 20:26
Рубрика: Происшествия

Губернатору Хабаровского края предъявили обвинения

Текст: Наталья Козлова
В Москве в здании центрального аппарата СК в Техническом переулке больше пяти часов продолжался допрос губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как заявила корреспонденту "РГ" официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, уже вечером в Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России предъявлено обвинение губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и пп. "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105; ч. 3 ст. 33, пп. "а", "б", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, организация убийств).

Фото: РИА Новости
В чем подозревают губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

Согласно собранным следствием материалам, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Кроме того, стало известно, что в суд для избрания меры пресечения Фургала повезут в пятницу.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан в четверг сотрудниками СКР и ФСБ. По версии следствия, он является организатором убийства ряда предпринимателей и покушения на убийство ещё одного бизнесмена, совершенных в 2004-2005 годы. По этому делу, кроме главы региона, ранее были задержаны и арестованы четверо активных участников организованной преступной группы. Им уже предъявлены обвинения.

Чем владела семья задержанного губернатора Фургала
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