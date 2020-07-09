В Алтайском крае вновь зафиксирована массовая гибель пчел. По предварительным данным региональной Ассоциации пчеловодов и переработчиков (АПП), это произошло после обработки полей ядохимикатами.

Президент АПП, председатель кооператива "Алтай - медовый край" Юрий Богуславский сообщил агентству "Интерфакс", что пчелиный мор замечен в нескольких районах, в которых фермеры посеяли рапс.

Богуславский считает, что фермеры и пчеловоды не могут договориться между собой.

Кроме того, как считают эксперты, фермеры обрабатывают поля ядохимикатами первого и второго классов опасности, запрещенными в других странах мира. Менее вредные биологические препараты имеют более высокую стоимость.

По мнению Богуславского, вопрос запрета использования опасных ядохимикатов необходимо решать на законодательном уровне.

В марте 2020 года в Алтайском крае запустили электронный сервис для информирования пчеловодов о сельхозработах с использованием химсредств защиты растений. Сервис запущен в виде отдельного приложения для смартфонов. Система определяет пасеки, которые попадают в опасную зону, и оповещает об этом.

На это из краевого бюджета выделено около одного миллиона рублей.