В Омске на бутербродную завели дело за советский плакат

Экспертный совет по рекламе при Омском УФАС России признал неэтичным использование образа красногвардейца в рекламе бутербродной "Leningradka".

Для привлечения клиентов заведение использовало знаменитый агитационный плакат " А ты записался в добровольцы?", написанный художником Дмитрием Моором в 1920 году. Бутербродная разместила на проспекте Маркса изображение красноармейца с надписью " А ты был у нас в гостях?"

- В отношении рекламодателя уже возбуждено дело по признакам нарушения закона "О рекламе", - сообщает УФАС России по Омской области.

Антимонопольщики отмечают, что это уже не первый случай, когда омские рекламщики используют образы с советских агитационных плакатов. За нарушение бутербродной может грозить штраф до 500 тысяч рублей.