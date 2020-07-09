Метро Петербурга будет работать до полуночи

С 13 июля метрополитен Петербурга вернется к обычному режиму работы, двери на вход будут закрываться не в 22.00, как сейчас, а после полуночи. Об этом "РГ" сообщили в комитете по транспорту Северной столицы.

Ограничения в петербургском метро были введены 1 апреля, когда город жил в режиме жесткой самоизоляции и нерабочих дней.

Пассажиропоток в подземке тогда упал больше чем на 90 процентов. Тогда было принято решение закрыть на вход 17 станций, где есть вторые вестибюли, а сам метрополитен начал работать до 22.00. Это должно было хоть как-то снизить расходы метрополитена на обслуживание инфраструктуры подземки.

В мае все вестибюли заработали вновь. Пассажиропоток постепенно растет, но вход на станции по-прежнему закрываются в 22.00.

В качестве альтернативы городские власти предлагают воспользоваться ночными автобусами, которые следуют вдоль станций метро, время их ожидания не должно превышать 20 минут. Автобусы ходят до часа ночи. Тем не менее, полностью заменить метрополитен наземный транспорт не может.

С 13 июля подземка будет работать в обычном режиме. У каждой станции время закрытия вестибюлей и переходов индивидуальное. Но в целом закрываться они начнут после полуночи, до этого времени попасть на любую станцию можно будет абсолютно свободно.