В Петербурге осудили анестезиолога за изнасилование шестерых пациенток

Десять лет в исправительной колонии строгого режима проведет петербургский врач-анестезиолог, который насиловал пациенток, находящихся под наркозом.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, в уголовном деле шесть эпизодов. Установлено, что врач надругался над шестью пациентками.

В двух случаях имело место изнасилование, в четырех - то, что на языке Уголовного Кодекса называется насильственными действиями сексуального характера. Причем, часть жертв анестезиолога были несовершеннолетними.

Известно, что доктор трудился в частном городском консультационно-диагностическом центре. Уголовное дело на него завели в конце 2018 года. Изначально в деле было три жертвы, самой младшей из которых едва исполнилось 16 лет. Затем к следователям обратились еще три пациентки.

По решению суда, после возвращения из колонии, врач должен не покидать территорию муниципалитета, а также раз в месяц отмечаться у участкового. Также за моральный вред одна из жертв взыскала с врача 70 тысяч рублей.