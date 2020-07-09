Верхоянск, крохотный городок в Якутии с населением тысяча человек, в последнее время с тревогой упоминали сотрудники ГУ МЧС России и климатологи разных стран. Во-первых, рядом с ним бушуют пожары, в тушении которых участвуют около сотни парашютистов-десантников из авиалесоохраны Югры и Тюменской области. Во-вторых, Верхоянск, одна из мировых столиц холода, бьет рекорды на летнем термометре. Увы, климатические аномалии в высоких широтах участились нынче повсеместно.

Верхоянск, который находится значительно севернее Салехарда, - ближайший соперник знаменитого Оймякона по минусовым температурам: здесь доходило зимой до 68 градусов. А недавно его обдало небывалым жаром - зафиксировано в тени +38,4. Пекло за Полярным кругом. В большой разнице между пиками сезонных температур ничего страшного нет, это характерно для региона, опасно устойчивое среднегодовое повышение температуры. Она в сочетании с мощным фронтом пожаров, не в первый раз охвативших значительную часть республики, несет прямую угрозу твердыне самого большого по площади субъекта РФ - вечной мерзлоте.

В предисловии к книге основоположника советской геокриологии Михаила Сумгина "Вечная мерзлота почвы в пределах СССР" звучал призыв "бороться с мерзлотой всеми силами науки, вплоть до ее полного уничтожения". Сегодня такое воззрение воспринимается чудовищным, нелепым, власти Якутии убеждены: мерзлоту следует беречь как фундаментальную часть экосис­темы. Без нее ведь "поплыть" недолго. Два года назад здесь приняли региональный закон "Об охране вечной мерзлоты", нынешним летом известили о разработке проекта аналогичного ФЗ.

С понятным интересом новость восприняли на Ямале, где темпы индустриального освоения арктических территорий, пожалуй, самые высокие в РФ. Соответственно тут больше рис­ков для разветвленной инфраструктуры - как существующей, так и создаваемой. Уже в начале 1990-х доля аварий и инцидентов на газопроводах из-за неустойчивости мерзлоты составляла 27 процентов, и она, понятно, лишь увеличивается.

Разумеется, ни якутянам, ни ямальцам, ни всему человечеству не под силу остановить процесс деградации мерзлоты при прогнозируемых темпах глобального потепления. Его скорость в регионах циркумполярного мира значительно выше, чем в среднем по планете. Речь идет о сдерживании процесса, соблюдении предельно жестких правил строительства и эксплуатации объектов на вечномерзлых грунтах. Для этого прежде всего нужен обязательный повсеместный мониторинг параметров атмосферы, верхних и достаточно глубоких (до 200 мет­ров) слоев земной поверхности. Не обойтись без бурения множества наблюдательных скважин в городах и поселках. В идеале необходимо собирать для анализа информацию о состоянии грунтов под каждым капитальным зданием. Все проекты гражданского строительства должны проходить жесткую госэкспертизу. Иначе получится как в Новом Уренгое, где много­этажки вскоре после их заселения перекосило и жильцов пришлось эвакуировать ("Случай на Крайней", "Экономика Уральского округа" от 2 июля 2020 г.).

Подчас к проблемам ведет несоблюдение элементарных правил эксплуатации сооружений, напоминают в Арктическом мерз­лотно-исследовательском цент­ре. Свайные подполья лишают обязательной естественной вентиляции. Скопившийся снег не вывозится. Недостаточно используются теплоизоляционные, отражающие материалы. Уже немало фактов уплотнительной застройки, которая провоцирует "разогревание" грунтов.

В большом исследовании интернациональной группы ученых, среди которых представитель Института криосферы Земли и Тюменского научного центра СО РАН Владимир Романовский, представлен прогноз рисков для инженерных сооружений в регионах вечной мерзлоты Северного полушария на три ближайших десятилетия. Оценки суровые. 70 процентов имеющейся инфраструктуры, свыше 1200 населенных пунктов расположены в районах с высоким потенциалом оттаивания поверхностной мерзлоты, в перспективе до 2050 года в той или иной мере могут пострадать 3,6 миллиона человек. В российской Арктике почти половина значимых мес­торождений углеводородов находится на территориях, где нестабильность грунтов может нанести серьезный ущерб нед­ропользователям, национальной экономике.

В зоне потенциальной опасности 1260 километров крупных газопроводов Ямало-Ненецкого округа, 280 километ­ров самой северной в мире железной дороги Обская-Бованен­ково, которую, напомню, предполагалось "усилить" и использовать для перевозки грузов к морскому порту Сабетта. "В горячих точках" планеты промышленные города Воркута и Новый Уренгой. "Повреждение трубопроводов и таких, к примеру, объектов, как хранилища вредных веществ, способно привести к крупномасштабным разливам и нарушению региональных экосистем", - написали авторы, словно предупреждая о случившейся недавно норильской катастрофе. •

Между тем

Академик Владимир Мельников, в свое время основавший и возглавивший Институт криосферы Земли, выдвинул необычную гипотезу о причинах взрывных выбросов сотен тонн грунта на полуостровах Ямал и Гыданский с образованием глубоких воронок и выходом газа из них.

- На невидимую глазу деформацию грунтов полуостровов Карского моря, на мой взгляд, могли существенно повлиять длившиеся десятилетиями опытные ядерные взрывы на архипелаге Новая Земля - сначала надземные, затем подземные, - говорит мерзлотовед. - Там опробована "царь-бомба", там один из зарядов имел мощность под четыре мегатонны - сравнимо с встряской от проснувшегося грозного вулкана, вокруг жерла которого образуется множество гейзеров. А тут ударные волны неизбежно воздействовали на хрупкий лед, доходили, предполагаю, до материковой зоны, образуя в вечномерзлых породах микротрещины.

С течением времени их расширяли очередные взрывы и просачивающийся из глубин газ. Он накапливался в полостях до критического объема и в какой-то момент под сильнейшим давлением выбрасывал в воздух верхний монолит грунта толщиной десятки метров. Было первопричиной это или другое, в любом случае нужны комплексные исследования. Газовая "мина" способна разнести в щепки любое сооружение, - предупреждает ученый.