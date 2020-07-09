В Екатеринбурге завели дело о похищении человека

Следственный комитет Свердловской области завел уголовное дело по факту возможного похищения человека. Согласно оперативной информации, потерпевший установлен, сейчас его допрашивают. Об этом сообщил "РГ" пресс-секретарь регионального ведомства Александр Шульга.

Инцидент, напомним, произошел сегодня утром в центре города на улице Шейнкмана и попал на запись камер наружного наблюдения.

"Ранним утром неизвестные лица похитили местного жителя, насильно усадив его в машину ВАЗ-2114 и увезли в неизвестном направлении", - уточнили в СК

Возбуждено дело по статье "Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Наказание за такое преступление - до 12 лет лишения свободы.

Сейчас правоохранительные органы выясняю обстоятельства происшествия.