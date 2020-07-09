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09.07.2020 12:00
Рубрика: В мире

Репер Канье Уэст создаст собственную политическую партию

Текст: Александр Саможнев
Известный музыкальный исполнитель Канье Уэст принял решение баллотироваться в качестве независимого кандидата на президентских выборах в США. С этой целью он создает собственную политическую партию под названием "Партия Дня рождения". "Когда мы выигрываем, это всегда День рождения для всех", - заявил Уэст в эксклюзивном интервью изданию Forbes.
Фото: Evan Agostini/AP Фото: Evan Agostini/AP
Фото: Evan Agostini/AP

Уэст дал понять, что этим знаковым интервью он "бросает шляпу в круг". Музыкант также пояснил, что не поддерживает больше президента Дональда Трампа. Хотя ранее делал это по причине "протеста против сегрегации голосов в черном сообществе".

Канье Уэст настроен решительно и не скрывает, что его политические устремления поддерживает миллиардер Илон Маск. "Как и все, что я когда-либо делал в своей жизни, я делаю, чтобы выиграть", - отметил он.

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Между тем в федеральной избирательной комиссии пока нет официальных документов об участии Уэста в президентской гонке. Кроме того, во многих штатах сроки сбора подписей в поддержку кандидатов уже прошли. Это существенно уменьшает шансы Канье на победу на выборах.

Репер Уэст объявил об участии в президентских выборах 4 июля. Это заявление вызвало резонанс среди демократов. По некоторым оценкам, кандидат от Демократической партии Джо Байден не досчитается голосов чернокожего населения, которые отойдут популярному и харизматичному певцу.

Со своей стороны Уэст отрицает, что его целью было разделить голоса электората, и повредить шансам оппонента Трампа. "Предположение, что все темнокожие поддерживают Джо Байдена, является формой расизма и превосходства белых" - ответил репер на обвинения политических противников.

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