Международные чартеры могут запустить после летнего сезона

Чартерные рейсы на международных направлениях могут быть запущены после летнего сезона, заявил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

"В августе возможно запустить международное сообщение. Что касается чартерных программ за рубеж, то, скорее всего, это будет после летнего сезона", - сказал он в ходе пресс-конференции в ТАСС.

По мнению Игнатьева, в течение летнего сезона россияне будут путешествовать внутри страны.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что международное авиасообщение может быть возобновлено в сентябре. Первыми при этом могут быть открыты рейсы в страны СНГ.