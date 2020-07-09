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09.07.2020 11:55
Рубрика: Экономика

Международные чартеры могут запустить после летнего сезона

Текст: Евгений Гайва

Чартерные рейсы на международных направлениях могут быть запущены после летнего сезона, заявил журналистам президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев.

Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости
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"В августе возможно запустить международное сообщение. Что касается чартерных программ за рубеж, то, скорее всего, это будет после летнего сезона", - сказал он в ходе пресс-конференции в ТАСС.

По мнению Игнатьева, в течение летнего сезона россияне будут путешествовать внутри страны.

Ранее в Ассоциации туроператоров России заявили, что международное авиасообщение может быть возобновлено в сентябре. Первыми при этом могут быть открыты рейсы в страны СНГ.

Экономика Туризм

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