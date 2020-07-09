Школьные линейки 1 сентября пройдут с соблюдением мер безопасности

Школьные линейки пройдут 1 сентября, но с соблюдением всех мер санитарно-эпидемиологической безопасности. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в эфире телеканала "Россия 24".
Фото: Варвара Гертье/РИА Новости
- Что касается линеек, то линейки традиционные - они пройдут. От линеек мы не откажемся, - рассказал Сергей Кравцов. - Но при этом нужно будет обеспечить необходимые меры безопасности для защиты здоровья учеников и учителей. Создать максимально безопасные условия.
Напомним, ранее министр сообщил, что согласно требованиям Роспотребнадзора, в школах до конца года запрещены массовые мероприятия. Поэтому школьные линейки пройдут "немного в другом формате".
Кстати, школьный "Последний звонок" и "Всероссийский выпускной" в этом году в большинстве регионов прошли онлайн.