Школьные линейки 1 сентября пройдут с соблюдением мер безопасности

- Что касается линеек, то линейки традиционные - они пройдут. От линеек мы не откажемся, - рассказал Сергей Кравцов. - Но при этом нужно будет обеспечить необходимые меры безопасности для защиты здоровья учеников и учителей. Создать максимально безопасные условия.

Напомним, ранее министр сообщил, что согласно требованиям Роспотребнадзора, в школах до конца года запрещены массовые мероприятия. Поэтому школьные линейки пройдут "немного в другом формате".

Кстати, школьный "Последний звонок" и "Всероссийский выпускной" в этом году в большинстве регионов прошли онлайн.