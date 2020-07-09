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09.07.2020 15:16
Рубрика: Легковые авто

Сколько легковых машин в России находится на гарантии

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В РФ наблюдается устаревание парка машин, находящихся в частной собственности. Только 5 млн легковых автомобилей в РФ (или 11,4% от общего парка зарегистрированных авто) имеют действующий гарантийный срок. Наибольшая доля автомашин на гарантии зафиксирована в Москве. Об этом сообщает аналитическое агентство "Автостат".

"На территории РФ насчитывается чуть более 5 млн легковых машин с действующим гарантийным сроком. Как отмечают эксперты агентства, это составляет 11,4% всего российского парка легковых автомобилей (44,5 млн штук). Соответственно оставшиеся 88,6%, или 39,4 млн единиц, являются уже постгарантийными", - говорится в исследовании.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Там также отмечается, что наибольшая доля гарантийных машин зафиксирована в Москве - 19%. Это около 700 тысяч штук, или почти каждый пятый легковой автомобиль, зарегистрированный в столице.

По 18,2% в долевом выражении имеют Татарстан и Санкт-Петербург, при этом количественно гарантийных автомобилей в северной столице больше. В Ханты-Мансийском АО этот показатель равен 16,1%: каждый шестой автомобиль, зарегистрированный в округе находится на гарантии. Немного отстают от него, отмечается в исследовании, Пермский край, Самарская область и Подмосковье, где на долю гарантийных автомобилей приходится чуть более 15%.

Наименьшая доля легковых автомобилей с действующей гарантией зафиксирована в Еврейской АО: постгарантийных машин 99%. Немного уступают ей Камчатка и Приморье - 98,7% и 98,3% соответственно. В Магаданской области, Забайкалье, Бурятии, Амурской области и Хабаровском крае этот показатель находится в интервале 97 - 98%. Чуть меньше (по 96,8%) постгарантийных легковых автомобилей приходится на Якутию и на Сахалин.