Совбез ООН не поддержал предложенную Россией резолюцию по Сирии

Семь стран в Совете Безопасности ООН проголосовали против предложенного Россией проекта резолюции о доставке гуманитарных грузов в Сирию (САР). Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, Москва выступает за сокращение числа пропускных пунктов, через которые гумпомощь поступает в арабскую республику "в обход" Дамаска.

"Этот механизм нужно постепенно сворачивать", - заявил постоянный представитель РФ в Совбезе Василий Небензя. По его словам, ситуация в Сирии за шесть лет изменилась. Теперь больше районов страны находится под контролем правительства.

Россия предложила доставлять гумпомощь в САР через один пропускной пункт - "Баб-эль-Хава", расположенный на границе с Турцией. Но данную инициативу поддержали всего четыре страны. Еще четыре воздержались от голосования.

"Документ не принят", - сообщил журналистам постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген.

Во вторник, 7 июля, Россия и Китай наложили вето на предложенный Германией и Бельгией проект резолюции, предусматривающий доставку гумпомощи в Сирию по линии ООН через два пропускных пункта.