Tesla "очень близка" к полному автопилоту

Американский производитель электромобилей Tesla "очень близок" к разработке технологии автопилота пятого уровня по классификации SAE, об этом заявил главный исполнительный директор компании Илон Маск. Пятый уровень означает, что система сможет управлять автомобилем полностью самостоятельно, без какого-либо участия человека-водителя.

"Я абсолютно уверен, что пятый уровень, то есть практически полная автоматизация управления, произойдет очень скоро. Базовый функционал для такой системы будет готов уже в этом году", - заявил Маск в своем видеопослании, обращенном к участникам ежегодной Конференции по искусственному интеллекту, проходящей в Шанхае.

Нынешняя система автопилота на Tesla относится ко второму-третьему уровню - это означает, что она может полностью управлять автомобилем, осуществляя ускорение, торможение и рулежку, но водитель должен следить за ездой и быть готовым вмешаться в любой момент, если система неправильно реагирует на обстоятельства.

Мировые автоконцерны и IT-гиганты вкладывают миллиарды долларов в разработку автопилотов четвертого и пятого уровней. Однако по оценке участников отрасли потребуется еще несколько лет, чтобы подготовить технологию и общественность к полностью автономному вождению, пишет Reuters. Вот почему заявление Маска о скором выпуске системы пятого уровня прозвучало небольшой сенсацией.

Напомним, 5 июля Илон Маск поддержал намерение своего друга - рэпера Кэнье Уэста баллотироваться в президенты США в 2020 году. О таких планах Уэст объявил через свой аккаунт в Twitter, Маск написал ему: "Я тебя полностью поддерживаю!". Позднее в интервью изданию Forbes Уэст рассказал, что в случае победы на выборах сделает главу Tesla руководителем космической программы США.