Toyota представила новый кроссовер. Все-таки это Corolla Cross

Мировая премьера Toyota Corolla Cross состоялась в Таиланде, но в компании пообещали в будущем расширить географию продаж.

Модель создана на платформе GA-C - вариации модульной архитектуры TNGA. Напомним, что все семейство Corolla базируется на ней. Благодаря этому обстоятельству Corolla Cross получила как бензиновую, так и гибридную версии.

Бензиновая оснащена двигателем 1.8 литра мощностью 140 л.с., работающим в паре с бесступенчатым вариатором. В основе гибрида - этот же мотор, но мощностью 98 л.с., которому помогает 72-сильный электродвигатель, интегрированный в трансмиссию. Суммарная отдача агрегатов гибрида составляет 122 л.с.

Обе модификации имеют привод на передние колёса. Передняя подвеска у Corolla Cross - типа МакФерсон, сзади, как сообщили в компании, - торсионная, очевидно, имея в виду полузависимую с сопряжёнными рычагами и пружинами вместо торсионов в стандартном понимании.

Фото: Пресс-служба Toyota.

В компании похвастались самым маленьким радиусом разворота в классе - всего 5.2 метра. Однако у Kia Sportage он составляет 5.29 метра, то есть игра идёт на десятые.

Длина Toyota Corolla Cross - 4460 мм, ширина - 1790 мм, высота - 1455 мм. При одинаковой с хэтчбеком Corolla колёсной базе в 2640 мм кроссовер получился чуть больше, но всё это из-за раздутого обвеса. Объём багажного отделения без докатки составляет 487 литров, с ней уменьшается до 440 литров.

Продажи Toyota Corolla Cross в Таиланде уже стартовали. Цена на модель начинается от 959 000 бат (2 180 000 рублей).