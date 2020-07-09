Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер

На 80-м году жизни скончался немецкий актёр Тило Прюкнер, настоящий ветеран немецкого телевидения и кино, чья фильмография насчитывает под две сотни проектов.

Среди них: сериалы "Спецотряд "Кобра" и "Место преступления", первая часть "Железного неба" (доктор Рихтер), франшиза "Восточный ветер", первая "Бесконечная история", "Фальшивомонетчики" и многие другие.

Как сообщает merkur.de, кончина стала неожиданностью для близких и друзей актёра. Причиной названа сердечная недостаточность.