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Умер актер из "Железного неба" Тило Прюкнер

Новости
    09.07.2020, 19:17
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

На 80-м году жизни скончался немецкий актёр Тило Прюкнер, настоящий ветеран немецкого телевидения и кино, чья фильмография насчитывает под две сотни проектов.

Среди них: сериалы "Спецотряд "Кобра" и "Место преступления", первая часть "Железного неба" (доктор Рихтер), франшиза "Восточный ветер", первая "Бесконечная история", "Фальшивомонетчики" и многие другие.

Как сообщает merkur.de, кончина стала неожиданностью для близких и друзей актёра. Причиной названа сердечная недостаточность.

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