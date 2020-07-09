В России на смартфонах Huawei включили долгожданную функцию

С 9 июля пользователям смартфонов Huawei и Honor доступна опция бесконтактной оплаты покупок в приложении "Сбербанк Онлайн", которое доступно в фирменном каталоге App Gallery.

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Сервис позволяет использовать для оплаты модуль NFC. Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо привязать в приложении карту к сервису SberPay. Бесконтактная оплата работает внутри самого приложения - можно не только платить на кассе, но и снимать наличные и пополнять счет (в банкоматах и терминалах, которые поддерживают технологию NFC).

Подтверждение операций осуществляется сканированием отпечатка пальца или вводом цифрового кода.

Ранее на смартфонах Huawei и Honor заработало приложение "Кошелек Pay", позволяющее совершать бесконтактную оплату покупок. С сервисом работают более 40 российских банков.