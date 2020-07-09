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09.07.2020 08:00
Рубрика: Видео

Видео: автопилот помог водителю Tesla увернуться от летящего колеса

Текст: Вадим Давыденко

Подобную картину мы в нашей видеорубрике видели не раз и не два: у мчащейся машины на полном ходу отрывается колесо и, подпрыгивая, уходит на встречную полосу. И тому, на кого оно выскочит, не позавидуешь - или получай со всего размаху по лобовому стеклу или судорожно уворачивайся от удара, рискуя зацепить идущие параллельно автомобили. А еще хуже - если замешкаешься, запаникуешь. Тогда и от колеса не увернешься, и другие транспортные средства зацепишь.

Фото: Пресс-служба Tesla.
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Что-то подобное могло бы произойти и с героем этого видеоролика: непредсказуемо прыгающее колесо появилось на его полосе так неожиданно, что увернуться, казалось, шансов нет. Но он был за рулем Tesla Model 3, снабженной системой Autopilot.

"От шины увернулась не Tesla, увернулся я, - признал позже владелец электрокара. - Но автопилот дал мне возможность увидеть шину".

Водитель резко повернул вправо и колесо пронеслось мимо, но удержать машину в своем ряду опять-таки помог автопилот.

"Автомобиль очень быстро стабилизировался после маневра, - похвалил свою машину владелец. - Машина не перевернулась и не выехала на пять соседних полос движения".

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#видео #Tesla