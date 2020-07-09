Володин о Фургале: Правоохранители действовали правильно

Председатель Госдумы Вячеслав Володин прокомментирвал задержание главы Хабаровского края Сергея Фургала в ходе пленарного заседания Госдумы.

- Перед законом все равны, предъявлены обвинения очень серьезные, правоохранительные органы сделали все правильно, - подчеркнул Володин.

Он также отреагировал на заявление лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который допустил роспуск думской фракции и массовые митинги однопартийцев в связи с действиями правоохранительных органов в отношении Фургала.

Володин подчеркнул, что партийная принадлежность не имеет значения в данном случае, как и должность. "Несмотря на то, что это было 15-16 лет назад, в рамках такого серьезного обвинения в заказном убийстве, кто бы ни принадлежал к какой-то партии - партии власти или оппозиционной, перед законом все равны", - еще раз обратил внимание спикер Госдумы.

Обращаясь к коллегам из ЛДПР, он напомнил: "Наша задача с вами, чтобы была объективность, чтобы законность была обеспечена… Но нельзя шантажировать, нельзя диалог переводить в тему революции, угроз. Вот так разрушаются государства".

Он призвал либерал-демократов вокруг истории с Фургалом "не создавать политическую обстановку и напряжение".

- Если вы видите где-то что-то не так, есть процессуальные возможности, надо их использовать, но не переносить это в плоскость шантажа", - подчеркнул он.

Напомним, что Фургал, по версии следствия, является организатором покушения на убийство и убийств ряда предпринимателей. Как сообщили в Следственном комитете РФ, Фургал задержан в связи с расследованием многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастной к совершению ряда особо тяжких преступлений против бизнесменов в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.