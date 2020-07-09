Постановление губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85 "О некоторых вопросах снятия ограничительных мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Забайкальского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)", на основании предложения Главного государственного санитарного врача Забайкальского края от 7 июля 2020 года № 5256 о реализации мер по улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки и выполнению требований санитарного законодательства, в связи с улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки в период распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Возобновить деятельность на территории Забайкальского края:

1) отдельных образовательных организаций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность (далее - образовательные организации), при соблюдении ими санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года № 16, в части:

а) образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в муниципальном районе "Александрово-Заводский район" Забайкальского края, муниципальном районе "Балейский район" Забайкальского края, муниципальном районе "Калганский район" Забайкальского края, в связи с отсутствием в указанных муниципальных районах Забайкальского края зарегистрированных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

б) дежурных групп в образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, для детей работников организаций, индивидуальных предпринимателей, деятельность которых разрешена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Забайкальского края, с наполняемостью групп не более 12 человек, при этом количество дежурных групп в образовательной организации определяется исходя из потребностей в количестве мест, определенных органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края, осуществляющих управление в сфере образования, за исключением образовательных организаций, указанных в подпункте "а" настоящего пункта;

в) организаций дополнительного профессионального образования при условии выполнения Методических рекомендаций МР 3.1/2.4.0178/1-20 "Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения (COVID-19)", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 8 мая 2020 года;

2) открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов (за исключением бассейнов), фитнес-центров (фитнес-клубов) для занятий спортом при условии выполнения методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0192-20 "Рекомендации по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 4 июня 2020 года, методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0184-20 "Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая 2020 года;

3) музеев и учреждений культуры, осуществляющих выставочную деятельность с возможностью личного посещения гражданами, при условии соблюдения методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0194-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в музеях, музеях-заповедниках, дворцово-парковых музеях", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 10 июня 2020 года;

4) библиотек с возможностью личного посещения гражданами, при условии соблюдения методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0195-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID - 19) в библиотеках", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 19 июня 2020 года.

2. Хозяйствующим субъектам, указанным в пункте 1 настоящего постановления, обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к возобновлению деятельности с учетом требований настоящего постановления и постановления Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (далее - постановление Губернатора Забайкальского края № 30), а также санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, включая, в том числе:

1) допуск к работе работников, имеющих личные медицинские книжки с результатами медицинского осмотра, пройденного в установленном порядке, и заключение врача об отсутствии контактов с инфекционными больными, в том числе по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), за последние 14 дней (для работников, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, данные о которых заносятся в медицинские книжки);

2) проведение перед началом работы генеральной уборки всех помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия; очистки и проверки производительности и эффективности систем приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением (при наличии);

3) установку вблизи входа, в местах общего пользования дозаторов с антисептическими средствами для обработки рук;

4) создание не менее пятидневного запаса дезинфицирующих, моющих, антисептических средств и средств индивидуальной защиты (маски, перчатки);

5) уведомление соответствующих исполнительных органов государственной власти Забайкальского края, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю о выполнении ими мероприятий по подготовке к осуществлению деятельности, обязательстве осуществлять деятельность с учетом требований санитарно-эпидемиологических правил и методических рекомендаций, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Исполнительным органам государственной власти Забайкальского края в пределах своей компетенции:

1) во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края обеспечить постоянный контроль выполнения требований и рекомендаций, указанных в настоящем постановлении и постановлении Губернатора Забайкальского края № 30;

2) во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Забайкальского края принять меры по подготовке хозяйствующих субъектов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, к возобновлению деятельности в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV);

3) обеспечить участие уполномоченных государственных гражданских служащих Забайкальского края в работе оперативных контрольных групп с сохранением за ними места работы и заработной платы.

4. Исполняющему обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края А.В.Бардалееву организовывать работу оперативных контрольных групп из числа должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, для осуществления контроля исполнения хозяйствующими субъектами требований (ограничений), установленных настоящим постановлением и постановлением Губернатора Забайкальского края № 30.

5. Руководителям оперативных контрольных групп еженедельно представлять на рассмотрение исполняющему обязанности заместителя председателя Правительства Забайкальского края - министра экономического развития Забайкальского края А.В.Бардалееву сводную информацию об исполнении хозяйствующими субъектами требований (ограничений), установленных настоящим постановлением и постановлением Губернатора Забайкальского края № 30, по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

6. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 10 апреля 2020 года № 33, от 17 апреля 2020 года № 38, от 23 апреля 2020 года № 42, от 30 апреля 2020 года № 44, от 6 мая 2020 года № 47, от 8 мая 2020 года № 49, от 13 мая 2020 года № 50, от 22 мая 2020 года № 58, от 12 июня 2020 года № 73, от 16 июня 2020 года № 77, от 1 июля 2020 года № 80, от 3 июля 2020 года № 81, от 7 июля 2020 года № 84).

А.М.Осипов





Утверждены постановлением губернатора Забайкальского края от 9 июля 2020 года № 85

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Забайкальского края от 8 апреля 2020 года № 30 "О введении режима повышенной готовности на территории Забайкальского края и комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)"

1. Подпункт "б" подпункта 6 пункта 5 признать утратившим силу.

2. Пункт 14 признать утратившим силу.

3. Пункт 15 признать утратившим силу.

4. В Комплексе ограничительных и иных мероприятий по предотвращению угрозы распространения на территории Забайкальского края новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденном указанным постановлением:

1) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:

"2. Обязать граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах (улицы, площади, скверы, парки, здания (включая подъезды, лестницы, лестничные площадки, лифты жилых домов), помещения, оптовые и розничные рынки, торговые объекты, дворы, детские площадки и другие) (далее - общественные места) и общественном транспорте.";

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

"4. Обязать граждан при их нахождении в общественных местах и общественном транспорте, а также при выполнении ими работы, связанной с осуществлением деятельности, которая разрешена в соответствии с Указом и нормативными правовыми актами, носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы).

Положения абзаца первого настоящего пункта не применяются в случаях нахождения граждан на улицах, площадях, скверах и парках при возможности соблюдении социального дистанцирования.";

3) в пункте 10:

а) абзац седьмой признать утратившим силу;

б) абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

"Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям осуществлять деятельность, включенную в класс 90 "Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений" Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, принятого и введенного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 года № 14-ст, в дистанционном режиме.";

4) пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. Гражданам, проживающим на территории Забайкальского края и (или) прибывшим на территорию Забайкальского края с территорий иностранных государств и субъектов Российской Федерации, при появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться по месту проживания (пребывания) и незамедлительно в телефонном режиме, то есть без посещения медицинских организаций, обращаться в медицинскую организацию по месту прикрепления для получения медицинской помощи и оформления листков нетрудоспособности. При этом в случае посещения иностранных государств и других субъектов Российской Федерации обязательно информировать медицинские организации о своем пребывании на территориях таких стран (субъектов Российской Федерации).";

5) пункт 12 признать утратившим силу;

6) подпункт 1 пункта 13 признать утратившим силу;

7) графу 2 строки 2.1 приложения № 2 после слова "развлечений" дополнить словами ", за исключением открытых и закрытых спортивных сооружений, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-центров (фитнес-клубов) для занятий спортом".







