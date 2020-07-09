Захарова прокомментировала слухи о переговорах об обмене Уилана

Россия и США не ведут переговоры об обмене осужденного за шпионаж американца Пола Уилана на россиян, которые содержатся в американских тюрьмах. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Хотела бы еще раз подчеркнуть: слухи на тему якобы ведущихся обсуждений с американской стороной неких вероятных схем размена, даже употребляется такое слово, Уилана на наших граждан не соответствуют действительности", - сказала Захарова на брифинге.

Ранее адвокат Владимир Жеребенков заявил, что Москва и Вашингтон якобы ведут переговоры об обмене Уилана на находящихся в американских тюрьмах россиян. По его словам, в списке возможных кандидатур для обмена значатся Виктор Бут и Константин Ярошенко, которые сейчас отбывают свои сроки в США.

Напомним, что 15 июня Мосгорсуд приговорил бывшего американского морпеха Уилана к 16 годам колонии за шпионаж. Как рассказали в ФСБ, его задержали "при проведении шпионской акции". Позже выяснилось, что кроме гражданства США Уилан имеет еще три - Великобритании, Ирландии и Канады. Посольства всех этих стран в России получали запросы о правовой помощи.

Уилан в последнем слове заявил, что не виновен и шпионажем не занимался. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации спецслужб - якобы ему передали флешку с фотографиями из туристической поездки в Сергиев Посад, но в действительности там оказались секретные данные.