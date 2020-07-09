Россия оставляет за собой право на адекватный ответ на британские санкции по "делу Магнитского". Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Принцип взаимности является одним из основополагающих в межгосударственных отношениях, поэтому оставляем за собой право на принятие адекватных ответных мер и призываем Лондон отказаться от языка безосновательных обвинений, выбрав путь цивилизованного диалога об имеющихся проблемах и озабоченностях", - заявила Захарова во время брифинга.

Она также добавила, что решение британских властей о введении санкций является политически ангажированным и негативно скажется на двусторонних отношениях Москвы и Лондона, которым последний и так в последнее время нанес серьезный ущерб.

Напомним, что ранее британские власти опубликовали перечень лиц и организаций, которых они обвиняют в нарушении прав человека. В список вошли 25 россиян, которых Соединенное Королевство считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году.