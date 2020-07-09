Женщина на Ford Focus разогналась в городе до 703 км/ч, но она не виновата

В Анконе, провинции Италии, дорожная камера зафиксировала одно из рекордных превышений скорости в истории: серийный Ford Focus проехался по городской улице со скоростью свыше 700 км/ч. Женщина, пилотировавшая автомобиль, не хочет платить штраф, сообщает сообщает Autoappassionati.

Как вы уже догадались, начудила камера. Несмотря на то, что в Италии нет такой аномальной жары, как в России, что-то помешало нормальной работе комплекса фотофиксации нарушений скоростного режима. Удивляет другое: почему полицейских не смутили показания прибора, и они выписали "пилоту" Ford Focus штраф за десятикратное превышение скорости в размере 850 евро. Плюсом дали 10 штрафных баллов.

Глава местного автодорожного комитета Джованни Строголо, возглавляющий автодорожный комитет региона, посоветовал не оспаривать штраф, а сразу обратиться в суд, не забыв потребовать компенсацию от властей.