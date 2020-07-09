Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. На сайте ведомства указан Аркадий Аркадьевич Бабченко и стоит дата его рождения - март 1977 года.

Бабченко работал в ряде российских средств массовой информации. В 2017 году уехал на Украину.

Как ранее писала "Российская газета" один из самых известных эпизодов связанных с Бабченко - инсценировка убийства в Киеве. Почти сутки его считали мертвым. Затем служба безопасности Украины заявила, что инсценировала убийство, объяснив это тем, что таким образом якобы пыталась раскрыть операцию российских спецслужб РФ.