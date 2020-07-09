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09.07.2020 14:23
Рубрика: Происшествия

Журналист Бабченко включен в перечень террористов и экстремистов

Текст: Александр Степанов

Росфинмониторинг включил журналиста Аркадия Бабченко в перечень лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. На сайте ведомства указан Аркадий Аркадьевич Бабченко и стоит дата его рождения - март 1977 года.

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Бабченко работал в ряде российских средств массовой информации. В 2017 году уехал на Украину.

Как ранее писала "Российская газета" один из самых известных эпизодов связанных с Бабченко - инсценировка убийства в Киеве. Почти сутки его считали мертвым. Затем служба безопасности Украины заявила, что инсценировала убийство, объяснив это тем, что таким образом якобы пыталась раскрыть операцию российских спецслужб РФ.

Происшествия Терроризм Антитеррор Правительство Росфинмониторинг Законодательство о борьбе с терроризмом и экстремизмом

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