Журналисты подали в суд на Болсонару за то, что он снял при них маску

Ассоциация бразильских журналистов подала жалобу в Верховный суд на президента страны Жаира Болсонару за то, что он снял в присутствии представителей прессы маску после того, как объявил им о своем положительном анализе на COVID-19. Об этом сообщает агентство Reuters.

В тексте заявления журналисты обвинили президента в совершении как минимум двух преступлений: создании угрозы жизни или здоровью другого человека и неспособности предотвратить распространение инфекционного заболевания. Ассоциация попросила передать свою жалобу в канцелярию Генерального прокурора, чтобы тот решил, есть ли у нее основания для проведения уголовного расследования.

Напомним, что о своем положительном анализе на COVID-19 Болсонару объявил во вторник. Президент лично вышел к журналистам, чтобы сообщить им о своем самочувствии. Во время беседы с представителями прессы на его лице была маска, однако после он отошел от них на пару шагов и снял ее, чтобы показать, что он хорошо себя чувствует.

Сегодня Бразилия занимает второе место в мире по числу выявленных с начала пандемии случаев COVID-19 - этот показатель превышает отметку в 1,7 миллионов человек. Более 68 тысяч заболевших скончались.