25-летняя Арзамасова прокомментировала свой роман с 46-летним Авербухом

Молодая российская актриса Елизавета Арзамасова, звезда ситкома "Папины дочки", прокомментировала бурную реакцию общественности вокруг ее романа с 46-летним бывшим фигуристом и продюсером Ильей Авербухом.

Напомним: отношения пары больше не секрет - спортсмен подтвердил, что они уже какое-то время встречаются.

Елизавета, в свою очередь, опубликовала в Instagram пост, где выражает недоумение по поводу того, что "ребята расшумелись". Заверив: "мир на голову не рухнул", а она - "всё та же Лиза".

При этом девушка отметила, что волей-неволей читает комментарии, так как от этого никуда не деться - "это как гипноз". И критику читает, и "рекомендации", и советы о том, что ей "нужно", и возмущения, и "нездоровые какие-то маньяческие монологи". Охарактеризовав все это как "взрыв на макаронной фабрике".

"Вы чего? Ребята? Прописная истина: у каждого из нас помимо работы, общения, выхода в сеть, есть еще огромная жизнь, в которой происходит много событий - и хороших, и плохих", - напомнила актриса своей аудитории. При этом личное пространство человека, непубличный сегмент его жизни, все-таки хорошо бы уважать.

"Вы знаете, что я не люблю и пока не умею говорить на тему личной жизни. Но ведь по крупному счету, что нужно знать обо мне? Точнее так: что нужно знать обо мне тем, кто любит меня и уважает? Только то, что у меня Всё Хорошо. Разве этого мало? А уж как там всё в деталях, какая разница?" - подытожила Елизавета.

Арзамасова родилась в 1995 году в Москве. На экранах - с нулевых: "Адвокат", "Всадник по имени Смерть", "Место под солнцем". Наиболее известна по роли роли вундеркинда Галины Васнецовой в сериале "Папины дочки", выходившем на протяжении двадцати сезонов на СТС в 2007-2013 годах.