Apple открыла iOS 14 для всех желающих. Как ее установить

Компания Apple официально объявила о выходе публичной бета-версии операционной системы iOS 14, а также iPadOS 14, watchOS 7 и macOS Big Sur.

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Платформы изобилуют нововведениями, о которых было сказано в ходе презентации, состоявшейся в конце июня.

Чтобы установить iOS 14 Public Beta, необходимо зарегистрироваться в качестве бета-тестера на сайте beta.apple.com и затем следовать инструкциям (установить профиль и проверить наличие обновления).

Отметим, что iOS 14 доступна даже на iPhone шестилетней давности.