Указ главы Чеченской Республики от 9 июля 2020 года № 148 "О внесении изменений в указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66"

В целях обеспечения реализации Закона Чеченской Республики от 30 октября 2014 года № 37-P3 "Об образовании в Чеченской Республике" постановляю:

1. Внести в указ Главы Чеченской Республики от 27 марта 2020 года № 66 "О неотложных мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Чеченской Республики (в редакции указов Главы Чеченской Республики от 1 апреля 2020 года № 67, от 3 апреля 2020 года № 73, от 7 апреля 2020 года № 75, от 13 апреля 2020 года № 80, от 30 апреля 2020 года № 86, от 6 мая 2020 года № 90) следующие изменения:

а) дополнить пунктом следующего содержания:

"16. Министерству образования и науки Чеченской Республики на период действия ограничительных мер, связанных с распространением на территории Чеченской Республики новой коронавирусной инфекции, утвердить временный порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся, указанных в статье 14 Закона Чеченской Республики от 30 октября 2014 года № 37-P3 "Об образовании в Чеченской Республике", путем предоставления сухого пайка либо предоставления компенсации стоимости бесплатного питания в размере стоимости бесплатного питания за один учебный день.

Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Чеченской Республики принять аналогичные меры по обеспечению бесплатным питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований.";

б) пункт 16 считать пунктом 17.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Р.А.Кадыров







