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10.07.2020 15:57
Рубрика: Легковые авто

Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

Текст: Владимир Баршев
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Фото: Михаил Джапаридзе / РИА Новости Фото: Михаил Джапаридзе / РИА Новости
Фото: Михаил Джапаридзе / РИА Новости

Речь идет только о тех документах, срок действия которых истек в период с 1 февраля до 15 июля. По сути, эти документы остаются действующими до 31 декабря этого года.

Кроме того, если человеку в этот период времени исполнилось 14 лет, но паспорта у него пока нет, то получить его он также может до конца года.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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Напомним, что, в пандемию Госавтоинспекция продолжала работать и обменивать права. Но для этого надо было записаться на прием через портал Госуслуг. Чтобы облегчить гражданам жизнь и не заставлять их лишний раз посещать официальные учреждения, президентом был выпущен указ, что все эти документы, срок которых истек с 1 февраля по 15 июля, будут действовать до их замены в порядке, который будет определен ведомственным нормативным актом. Такой акт - а именно приказ - был подготовлен МВД. В нем установлено, что с заменой этих документов до конца года можно не спешить. Такой длительный срок дан, чтобы не создавать ажиотажа и очередей. Завтра этот приказ вступит в силу.

Что же касается тех, у кого срок действия прав и паспортов истечет после 15 июля, им стоит озаботиться заменой этих документов уже сейчас. Ведь если водитель сядет за руль 17 июля с правами, срок действия которых истек 16 июля, он будет привлечен к ответственности за управление автомобилем без прав. А это штраф от 5 до 15 тысяч рублей, плюс автомобиль будет задержан и направлен на штрафстоянку.